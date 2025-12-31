xs
xsm
sm
md
lg

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี งดเก็บค่าเข้าชม เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค.68 -1 ม.ค.69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
งดเก็บค่าเข้าชม เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และวันที่ 1 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม 02 424 0004