ทภ.1 แจงทำไมต้องจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนบ้านคลองแผง - บ้านหนองจาน – บ้านหนองหญ้าแก้ว

เพจกองทัพภาคที่ 1 โพสต์ระบุว่า กองทัพภาคที่ 1 ชี้แจง ทำไมต้องจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนบ้านคลองแผง - บ้านหนองจาน – บ้านหนองหญ้าแก้ว
Q1: ทำไมกองทัพภาคที่ 1 ต้องเข้าจัดระเบียบพื้นที่ในช่วงนี้
A:เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในอธิปไตยของไทย ซึ่งเปิดให้ใช้เพื่อการพักพิงด้านมนุษยธรรมในอดีต ต่อมาฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในลักษณะหน่วยงานราชการของฝ่ายกัมพูชา และการปรากฏตัวของกำลังติดอาวุธหรือหน่วยรักษาความมั่นคงของกัมพูชาในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ชายแดน จึงมีความจำเป็นต้องเข้าจัดระเบียบพื้นที่ให้กลับสู่ความเหมาะสม
Q2: พื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่มนุษยธรรมมาก่อนหรือ
A:ใช่ พื้นที่ดังกล่าวเคยถูกใช้เพื่อรองรับผู้หนีภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบในอดีต โดยฝ่ายไทยได้อำนวยความสะดวกด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม รวมถึงการให้หน่วยงานระหว่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ โดยการช่วยเหลือชั่วคราวดังกล่าว มิได้มีเจตนาให้เกิดการตั้งถิ่นฐานถาวรหรือการใช้พื้นที่ในเชิงอำนาจรัฐหรือทางทหาร
Q3: เหตุใดการมีสิ่งปลูกสร้างทางราชการและกำลังติดอาวุธของฝ่ายกัมพูชาจึงเป็นปัญหา
A:การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในลักษณะเป็นที่ทำการของส่วนราชการต่างชาติ รวมถึงการมีกำลังติดอาวุธหรือหน่วยรักษาความมั่นคงของต่างชาติเข้าประจำการในพื้นที่ เป็นการเปลี่ยนสภาพพื้นที่จากการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ไปสู่การใช้พื้นที่ในลักษณะที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม และอาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดน
Q4: การจัดระเบียบพื้นที่หมายถึงอะไร
A:การจัดระเบียบพื้นที่หมายถึง การตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการต่อสิ่งปลูกสร้างหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ชายแดน เพื่อให้พื้นที่กลับมาอยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคง โดยเป็นการดำเนินการอย่างรอบคอบ ค่อยเป็นค่อยไป และคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นสำคัญ
Q5: การดำเนินการครั้งนี้เป็นการรุกล้ำประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่
A:ไม่ใช่ การปฏิบัติของกองทัพภาคที่ 1 เป็นการดูแลและจัดระเบียบพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ฝ่ายไทยไม่มีนโยบายรุกล้ำอธิปไตยของประเทศใด และยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในพื้นที่ชายแดน
Q7: กองทัพภาคที่ 1 ต้องการสื่อสารอะไรถึงประชาชน
A:
กองทัพภาคที่ 1 ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า การจัดระเบียบพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามความจำเป็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว และรักษาความสงบสุขของประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนอย่างยั่งยืน