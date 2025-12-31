xs
กรมอุทยานฯ มอบของขวัญปีใหม่"กล้าไม้-ของที่ระลึก" สร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวปี 2569

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขานรับนโยบาย "ของขวัญปีใหม่จากใจ ทส." โดยหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ อาทิ อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้พร้อมใจกันจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชน เพื่อดูแลความปลอดภัยและมอบความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

​จากการรายงานผลการปฏิบัติงาน พบว่าหลายพื้นที่ได้จัดเตรียมความพร้อมและกิจกรรมพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว​ อาทิอช.ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน มอบพวงกุญแจที่ระลึกเป็นของขวัญปีใหม่ อช.หาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้​ นอกจากบริการน้ำดื่มและขนมแล้ว ยังมีการแจกถุงผ้าและกล้าไม้ให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย​ ด้าน​ อช.ภูเก้า-ภูพานคำ, อช.เขาหลัก-ลำรู่, อช.ภูพาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้จัดเตรียมกล้าไม้หลากชนิดมอบให้ประชาชนนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

อช.รามคำแหง และ อช.สันกาลาคีรี​ เปิดศูนย์ปฏิบัติการเต็มรูปแบบเพื่อดูแลความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตามโครงการของขวัญปีใหม่จากใจ ทส.​ อช.ภูพาน​ เปิดศูนย์ฯ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดบริการน้ำดื่ม กาแฟ ขนม และห้องน้ำสะอาดไว้รองรับ​ ด้าน​ อช.แม่ตะไคร้​ รายงานความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือ

​ในทุกจุดบริการ เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการรักษาความสะอาดของสถานที่ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความสุขและความปลอดภัยสูงสุดในการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้