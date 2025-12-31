xs
ราคาทองคำครั้ง 4 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 65,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.58 น. ครั้งที่ 4 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,900.00  บาท รับซื้อบาทละ 64,800.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,505.24 บาท