"หมอวรงค์"เผยเหตุผลสำคัญทำไมควรยกเลิก MOU 43 และ MOU44

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ไทยภักดียกเลิกMOU43และMOU44
ผมแปลกใจมากกับท่าทีของฮุนเซน ที่ออกมา บอกว่า ไม่ยอมรับการยึดครองโดยใช้กำลัง และเรียกร้องให้ประชุมJBC ในต้นสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2569 นี้เลย(ดูท่าเร่งรีบมาก)
สะท้อนให้เห็นว่า กลไก JBC ซึ่งเป็นเงื่อนไขของ MOU43 ฝ่ายเขมรเขามั่นใจมากว่า เขาได้ประโยชน์เต็มที่ ซึ่งทางพรรคไทยภักดีจะวิเคราะห์ให้ฟัง
1.MOU 43 เป็นบันทึกความเข้าใจเพื่อสำรวจและปักหลักเขตแดน โดยยึด
1.ก อนุสัญญา1904
1.ข สนธิสัญญา1907
1.ค แผนที่มาตราส่วน 1ต่อ2แสน"ซึ่งเป็นผลงานของคณะกรรการปักปันเขตแดน" และเอกสารอื่นๆ
การที่ระบุว่า แผนที่มาตราส่วน 1ต่อ2แสน"ซึ่งเป็นผลงานของคณะกรรการปักปันเขตแดน" ซึ่งไม่จริง เพราะแผนที่1ต่อ2แสน โดยเฉพาะระวางดงรัก(แถบเขาพระวิหาร) เขมรเคยร้องให้ศาลโลกตัดสินว่า "เป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดน" แต่ศาลโลกก็ไม่มีคำตัดสิน
ที่สำคัญแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน เป็นแผนที่ที่วาดผิด ไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญาและอนุสัญญา ไม่มีการลงลายมือชื่อของตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายไทยเลย และฝ่ายไทยก็ไม่ยอมรับมาตลอด
การที่ระบุใน MOU 43 ข้อ1.ค ระบุว่า แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน ซึ่งเป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดน จึงเป็นการระบุที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบ
2.การที่ระบุว่า เขตแดนทางธรรมชาติคือสันปันน้ำ ในอดีตสมัย 100 กว่าปีที่แล้ว คำว่าสัมปันน้ำนั้น หมายถึงขอบของหน้าผา ซึ่งเป็นเหตุผลในการต่อสู้ของฝ่ายไทย และฝ่ายไทยมีหลักฐาน บันทึกต่างๆ สู้ที่ศาลโลกอย่างชัดเจน
ดังนั้นการต่อสู้ ของฝ่ายไทยในปัจจุบัน ต้องยึดเจตนารมณ์การต่อสู้ของบรรพบุรุษ นั่นคือสันปันน้ำ หมายถึงขอบของหน้าผา ไม่ใช่ยอดเขาสูงสุดที่แยกน้ำฝนออกเป็น 2 ด้าน
สมัยโบราณจึงมีคำพูดว่าเขมรต่ำสยามสูง และการรบกับเขมรรอบนี้ ฝ่ายทหารไทยก็รบ ไล่เขมรลงจากหน้าผา และเนินต่างๆ ถ้ามีการประชุมJBC เขมรจะอ้างว่าเราละเมิด MOU43
3.การนำ LiDAR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อหาสันปันน้ำ ในสภาพของภูมิศาสตร์ปัจจุบัน จึงไม่สอดคล้องกับการต่อสู้ของบรรพบุรุษไทย และจะทำให้ฝ่ายไทยเราเสียเปรียบ
ถ้าใช้LiDAR จะทำให้พื้นที่อีกฟากหนึ่ง ของสันปันน้ำ ไปจนถึงขอบของหน้าผา จะกลายเป็นพื้นที่ของเขมรทันที ซึ่งฝ่ายเขมรจะได้ประโยชน์มาก
4.แม้จะมีการใช้ LiDAR เพื่อจะทำแผนที่ในการสำรวจ มาตราส่วน 1 ต่อ 25,000 ซึ่งใน TOR46 ยังระบุว่า แผนที่เพื่อการสำรวจนี้ต้องอ้างอิง แนวของแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสนด้วย
จึงไม่แปลกใจที่ฮุนเซน ออกมาพูดหลังจากลงนาม GBC เพียง 2 วัน ด้วยการเรียกร้องให้มีการประชุม JBC ซึ่งเป็นเครื่องมือเจรจาของ MOU 43 ในต้นเดือนมกราคมนี้เลย เพราะเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะได้ประโยชน์เต็มที่จาก MOU 43
นี่คือเหตุผลสำคัญที่ไทยภักดียกเลิก MOU 43 ส่วนMOU44นั้น ค่อนข้างจะเห็นพ้องว่าต้องยกเลิกอยู่แล้ว
วรงค์ เดชกิจวิกรม
พรรคไทยภักดี
บัญชีรายชื่อเบอร์ 29