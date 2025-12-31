คกก.สิทธิมนุษยชนฯ แถลงปมนักร้องแสดงความเห็นส่อคุกคามทางเพศต่อผู้สมัคร สส.หญิง พรรคไทยสร้างไทย

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการคุกคามทางเพศ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ สะท้อนความไร้วุฒิภาวะ
ตามที่ปรากฏกรณีอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งกล่าวถ้อยคำดูหมิ่นชาติกำเนิดและปูมหลังครอบครัวของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หญิง พรรคประชาชน และล่าสุดปรากฏกรณีนักร้องนักแสดงชื่อดังแสดงความเห็นต่อผู้สมัคร สส. หญิง พรรคไทยสร้างไทย ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ถ้อยคำหยาบคายและส่อไปในทางคุกคามทางเพศ นั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เห็นว่า การกระทำที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีผู้หญิง และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ แม้ทุกคนจะมีเสรีภาพทางความคิดและมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นโดยเสรี แต่การแสดงความเห็นนั้น ต้องเคารพและไม่ละเมิดในสิทธิของผู้อื่น ไม่ใช้ถ้อยคำเหยียดหยาม หยาบคาย สร้างความเกลียดชัง ลดทอน ดูหมิ่น ด้อยค่า ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียในเกียรติยศชื่อเสียง
ในสังคมประชาธิปไตย ความแตกต่างหลายหลากทางความคิดความเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกฝ่ายต้องเคารพ การใช้สิทธิและเสรีภาพที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ขาดความรับผิดชอบ และบั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ไม่เพียงสะท้อนถึงความคับแคบทางความคิด และการไร้ซึ่งวุฒิภาวะ แต่ยังอาจทำให้สังคมใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล และเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตย
ด้วยเหตุนี้ กสม. จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด เร่งตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมของบุคลากรของสถาบัน และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในกรณีคุกคามทางเพศด้วย
นอกจากนี้ ขอให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะที่มีส่วนชี้นำสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ด้วยความรับผิดชอบ และขอให้สังคมร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยท่ามกลางความเห็นอันแตกต่างหลากหลาย เพื่อให้ประเทศพัฒนาและก้าวสู่ศักราชใหม่ที่ทุกฝ่ายเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
31 ธันวาคม 2568