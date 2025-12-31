ช่วงเที่ยงคุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 25 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ณ 12:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ลำพูน เชียงใหม่ พิษณุโลก อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชลบุรี หนองคาย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ยโสธร และนครราชสีมา
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 5.9 - 46.5 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.6 - 59.3 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 28.2 - 60.1 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.1 - 40.2 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10.9 - 27.4 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.4 - 60.7 มคก./ลบ.ม.