‘ยศชนัน-จุลพันธ์’หาเสียงตลาดสายเนตร ตอบชาวบ้านรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ทำได้ภายใน 3-6 เดือน

วันนี้ (31 ธ.ค.) เวลา 07:00 น. ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 15 เบอร์ 6 นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 14 เบอร์ 2 และคณะทำงานพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงยามเช้า ณ ตลาดสายเนตร เขตคันนายาว กรุงเทพฯ พร้อมรับประทานข้าวแกงในตลาด
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าต่างให้การต้อนรับให้การตอบรับแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย พร้อมสะท้อนถึงปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องปัญหาปากท้อง ความต้องการใช้รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ลดภาระค่าครองชีพ และหวยเกษียณ
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า ตลอดวันนี้ที่ได้ลงพื้นที่แต่ก็ได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนอย่างมาก ได้พูดคุยกันเรื่องนโยบายพอสมควร โดยนโยบายหลายอย่างของเราโดนใจพี่น้องประชาชน 2 ที่ผ่านมานายพลภูมิได้ลงพื้นที่ตลอดเวลา ไม่เคยทิ้งพี่น้องประชาชนมั่นใจว่าครั้งนี้จะกลับมาได้
“เราพยามที่จะทำไปข้างหน้ามีเวลาอีกหนึ่งเดือน ในเรื่องของกระแสไม่มีปัญหา สิ่งที่สำคัญคือการส่งมอบนโยบายที่ถูกต้องให้กับคนในพื้นที่ ตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าจะนำคะแนนกลับมา” ศ.ดร.ยศชนันกล่าว
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า ได้ถามพี่น้องประชาชนพบเรื่องปากท้อง ไม่ว่าจะจุดไหนของกรุงเทพ มีเรื่องของหนี้สิน แล้วก็รถไฟฟ้า 20 บาทสาย ที่พี่น้องประชาชนรออยู่ โดยสามารถผลักดันนโยบายต่อได้ใช้ ภายใน 3-6 เดือน ทั้งนี้ประชาชนในหลายพื้นที่อาจไม่ได้อยู่ติดรถไฟฟ้า แต่ว่าเรามีนโยบายรถเมล์แอร์ 10 บาท ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3.70 บาท เราสามารถทำได้โดยนำระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนกลับมาด้วย เช่น โซลาร์เซลล์ ซึ่งจะทำให้ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน และเรื่องหวยเกษียณ ที่จะสร้างการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณได้ สามารถทำต่อได้ทันทีหากได้เข้ามาเป็นรัฐบาล
ส่วนเรื่องที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ระบุว่าอยากให้มีการเลือกตั้งแบบแฟร์ ไม่อย่าให้ชกใต้เข็มขัดนั้น ศ.ดร.ยศชนันกล่าวว่า เรื่องนี้ตนเป็นคนยืนยันมาอย่างเสมอว่า สิ่งสำคัญคือต้องไปข้างหน้ามองที่ประเทศมองที่ประชาชนที่เดือดร้อน เพราะปีหน้าเป็นปีแห่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น แต่เป็นปีแห่งโอกาส ตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ว เราจะมามองไปข้างหลังว่าใครจะดีกว่ากันไม่ดีกว่ากันไม่มีประโยชน์ ก็มองไปข้างหน้า ให้ของขวัญกับพี่น้องประชาชนเป็นนโยบายที่ทำให้เขาได้ใช้ชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้ง
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องการทุจริตกันเลือกตั้งเราได้มีการติดตามทางพรรคเพื่อไทยได้มีการตั้งกองตรวจสอบเหตุทุจริตการเลือกตั้ง นำโดย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค โดยเราจริงจังกับเรื่องนี้เพราะพรรคเราโดนกระทำครั้งมาหลายครั้ง เชื่อว่าจะมีเหตุทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้องคอยสอดส่องดูแล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกต. และหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมคอยสอดส่อง ในช่วงต้นของการเลือกตั้งอาจจะยังไม่มีการลงไปซื้อเสียง แต่เรามีการเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่ง
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่กรุงเทพมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์การเมือง สิ่งที่พรรคการเมืองทำได้คือการนำเสนอนโยบาย รวมถึงแนวอุดมการณ์ความคิดของพรรคที่เป็นประจักษ์กับพี่น้องประชาชน เราจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน
ด้านนายพลภูมิ กล่าวว่า มีความมั่นใจที่จะชนะการเลือกตั้งในพื้นที่ของตนเอง โดยการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่พลาดไป ตลอดสามปีที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่ตลอด วันนี้พี่น้องประชาชนเห็นว่าระหว่างกระแสกับคนทำงาน ให้เค้าเปรียบเทียบกัน วันนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมในเรื่องของนโยบาย ตัวคนทำงานในพื้นที่ก็พร้อมเลือกตั้งรอบนี้ ตนมีความหวังแน่นอน
สำหรับคณะพรรคเพื่อไทย ที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรค, นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค, นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรค นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ สก.เขตคันนายาว นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย สก.เขตบึงกุ่ม