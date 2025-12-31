"กรณ์"โพสต์ปีที่ผ่านมามี 10 ขอบคุณ

นายกรณ์ จาติกวณิช สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 2 โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ปีที่ผ่านมาผมมี 10 ขอบคุณ
1. ขอบคุณจากใจทหารทุกคนที่เสียสละปกป้องประเทศ และขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนที่อดทนต่อความยากลำบาก ได้ใจพวกเราทุกคนจริงๆ
2. ขอบคุณนักเคลื่อนไหว และสื่อที่เกาะติด เจาะลึก เปิดโปง เรื่อง scammer และการฟอกเงิน ช่วยให้สังคมตาสว่างและตื่นตัว
3. ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ที่หวนกลับมารับบทหนักทางการเมือง และขอบคุณที่เด็ดเดี่ยวในการปักหลักแนวการเมืองสะอาด
4. ขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่กล้าหาญเสียสละมาทำงานเพื่อบ้านเมือง ไม่ว่าจะสังกัดพรรคใดก็ตาม ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมา
5. ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ตอบรับและให้โอกาสเรา ทุกคนที่ทักทายเมื่อเจอกัน ทุกข้อความที่เป็นกำลังใจให้ผมและทีมในการทำงาน
6. ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ ทุกคนที่ไว้วางใจผมและคณะ ยอมสละเวลามาเสนอความคิด และฝากความหวัง ไว้กับเรา
7. ขอบคุณพี่ชายและน้องชายของผมที่ยืนอยู่เคียงข้างผมเสมอ และคอยสนับสนุนการตัดสินใจของผม
8. ขอบคุณภรรยาที่เข้าใจผม เชื่อในตัวผม และสนับสนุนผม หากไม่มีเขา ก็ไม่มีผม
9. ขอบคุณลูกน้อง ผู้ช่วย ทีมงาน และเพื่อนๆทุกคนที่อดทนกับผม และคอยดูแลผมให้รอดผ่านปีนี้มาได้ถึงสิ้นปี
10. สุดท้ายขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวงชะตา และทุกคนที่ช่วยให้ผมมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง แคล้วภัยอันตราย ยังยืนอยู่ตรงนี้ได้ ยังทำ ยังคิด ยังฝันได้
ขอบคุณครับ!