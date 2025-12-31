"อภิสิทธิ์"อวยพร ปชช.เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้มีชีวิตที่ดี มีความสุข ความสมหวัง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอวยพรประชาชน เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยขอให้ทุกสิ่งที่ประชาชนต้องทนผ่านพ้นไปด้วย และขอให้เริ่มต้นในปี 2569 ด้วยความหวัง ความหวังที่จะมีชีวิตที่ดี มีความสุข ความสมหวัง ความสำเร็จสำหรับทุกๆ คน ซึ่งไม่เป็นเพียงแต่การตั้งความหวัง และเชิญชวนมาร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ ทำการเมืองสุจริต นำบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถของพรรคฯ ไปรับใช้ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยหายจน คนไทยหายจน ในปีใหม่ 2569 นี้