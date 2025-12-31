อธิบดีกรมอุทยานฯ ส่งความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่-ประชาชนช่วงปีใหม่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ที่จะมาถึงนี้ "ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ซึ่งปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ตลอดจนครอบครัว และพี่น้องประชาชนทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ"
" ในโอกาสนี้ ผมขอเป็นตัวแทนกรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย "Zero Food Waste" หรือ "ขยะอาหารเป็นศูนย์" อย่างเคร่งครัด"
"ขยะอาหารที่ถูกทิ้งไว้ในป่า ไม่เพียงแต่ทำลายทัศนียภาพ แต่ยังส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและระบบนิเวศของสัตว์ป่าอย่างรุนแรง"
โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ขับเคลื่อนมาตรการจัดการขยะในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อยกระดับอุทยานแห่งชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่ดีในด้านการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสู่การเป็นอุทยานแห่งชาติปลอดขยะ (Zero Waste National Park) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ สอดคล้องตามนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยของชาติ นโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวลดการนำบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ และหลีกเลี่ยงการนำอาหารที่มีปริมาณมากเกินความจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนำขยะอาหารรวมถึงขยะที่นำเข้าไปกลับออกไปทิ้งด้านนอก หรือจัดการตามจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่ามากินขยะ ซึ่งจะทำให้สัตว์เสียสัญชาตญาณการหากินตามธรรมชาติ และได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือล้มตายได้ มาช่วยกันเสริมสร้างการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำขยะแต่ละประเภทไปบริหารจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ในการท่องเที่ยวป่าอนุรักษ์ ด้วยการไม่ทิ้งภาระไว้ให้ธรรมชาติ และร่วมกันรักษา "บ้านของสัตว์ป่า" ให้สมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป
"ขอให้ทุกท่านท่องเที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุข เดินทางปลอดภัย และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่ปลอดขยะอาหาร เพื่อสิ่งแวดล้อมที่งดงามของพวกเราทุกคน" อธิบดีฯกล่าว