"กรณ์"เปิดยุทธศาสตร์ปรับใหญ่ 5 เรื่อง นำไปสู่การฟื้นฟูประเทศ

นายกรณ์ จาติกวณิช แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 2 โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
วันนี้เราได้เปิดยุทธศาสตร์ของพรรคที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูประเทศ ชีวิตประชาชนจะดีขึ้นได้รายได้ของประเทศต้องเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องปรับใหญ่ 5 เรื่อง นั่นคือ
1. ระบบราชการ หมายถึง กฎหมาย กฎเกณฑ์ บทบาท โดยเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือสำคัญ
2. การใช้ทรัพยากรของรัฐให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเปิดกว้างให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น เช่น ข้อมูลรัฐ ระบบสายส่งไฟฟ้า โกดัง ที่ราชพัสดุ ฯลฯ
3. ภาคการเกษตรต้องทันสมัย เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหารมาตรฐานสากลจะเป็นตัวขับเคลื่้อนสำคัญของเศรษฐกิจ
4. ภาคพลังงาน ซึ่งต้องเปิดเสรี โปร่งใส และนำไปสู่การลดต้นทุนพลังงานอย่างยั่งยืน
5. การศึกษา ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานตํ่าสุดที่เคยมีมาและต้องปรับให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ลดอิทธิพลของรัฐส่วนกลางและเพิ่มโอกาสให้มีผู้ให้บริการที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงขึ้น
เราได้กำหนดเป้าหมายการทำงานของเราที่ชัดเจน ด้านรายได้ของประเทศต้องโต 5% ต่อปีให้ได้ใน 4 ปี โดยที่เงื่อนไขสำคัญคือการปราบการคอร์รัปชั่นและอิทธิพลทุนเทา หากไทยเราแก้ปัญหานี้ได้ 5 ปัจจัยที่ว่าจึงจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และนี่คือสาเหตุที่เราจำเป็นต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนทางการเมืองตามที่ท่านหัวหน้าได้ประกาศไป โดยมีมติของคณะกรรมการของพรรคเป็นตัวยืนยัน