รักษาการผู้ว่า รฟท.ลงพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตรวจความพร้อมรับผู้โดยสารเดินทางปีใหม่

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการให้บริการ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเตรียมรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ให้เป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ พร้อมทั้งร่วมมอบของขวัญแก่ผู้โดยสาร เพื่อสร้างรอยยิ้มและเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
นายอนันต์ เปิดเผยว่า ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ศปภ.รฟท.) รวมถึงย่านเตรียม
ขบวนรถทางไกล เพื่อติดตามการทำงานตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมได้กำชับพนักงานด้านปฏิบัติการให้ดูแลอำนวยความสะดวกผู้โดยสารทุกคนให้กลับบ้านด้วยความปลอดภัย ตามนโยบาย “H.N.Y 2569 – Happiness of All, Network of Care, Year of Safety” ของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอนันต์ เพิ่มเติมว่า วานนี้ (30 ธันวาคม 2568) ซึ่งเป็นวันก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนเลือกใช้บริการเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวนมาก การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้จัดขบวนรถเสริมพิเศษ จำนวน 7 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ เพื่อรองรับการเดินทางให้เพียงพอ ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง
สำหรับสถิติผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟทั้งระบบทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 102,946 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้าปกติ จำนวน 47,097 คน ขบวนรถเสริม จำนวน 170 คน รวมผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 47,267 คน และขาออกปกติ จำนวน 52,517 คน ขบวนรถเสริม จำนวน 3,162 คน รวมผู้โดยสารขาออก จำนวน 55,679 คน โดยเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด ได้แก่ สายใต้มีผู้โดยสาร จำนวน 33,160 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 28,828 คน สายเหนือ จำนวน 20,386 คน สายตะวันออก จำนวน 11,715 คน สายมหาชัย จำนวน 6,744 คน และ สายแม่กลอง จำนวน 2,113 คน
ขณะเดียวกัน วันนี้ (31 ธันวาคม 2568) ซึ่งถือเป็นวันแรกของช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 พบว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากที่ได้สำรองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ทยอยเดินทางมารอขึ้นขบวนรถไฟในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ โดยเฉพาะผู้โดยสารขบวนรถธรรมดาในเส้นทางสายตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร อาทิ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครปฐม นครราชสีมา และสระบุรี เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาให้ทันก่อนสิ้นปี ทั้งนี้ ภาพรวมการให้บริการมีจำนวนขบวนรถและตู้โดยสารเพียงพอ การจำหน่ายตั๋วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
ทั้งนี้ ประชาชนผู้ประสงค์จะเดินทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย