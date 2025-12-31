"สมเด็จพระสังฆราชฯ" ประทานพระคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 2569

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๙ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ซึ่งฉายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส ทรงพระฉัพพรรณรัศมีทองคำลงยา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์ พร้อมสังวาลนพรัตน์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา
เบื้องขวาพระหัตถ์ประดิษฐาน
พัดรัตนาภรณ์ วปร ชั้นที่ ๑
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า
“นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”
เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๙
พร้อมด้วยพรประทานว่า
“เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๙ ขอท่านจงเป็นกตัญญูกตเวที
เพื่อถึงฐานะแห่งคนดีผู้เจริญสุขทุกเมื่อ เทอญ.”