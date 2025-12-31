xs
เปิดตลาดราคาทองคำร่วง 100 บาท รูปพรรณขายออก 65,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.27 น. ครั้งที่ 19 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,150.00  บาท รับซื้อบาทละ 65,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,702.32 บาท