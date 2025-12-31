ภูเรือคึกคัก! นทท.แห่เที่ยวชมทะเลหมอก-สัมผัสลมหนาวส่งท้ายปี

บรรยากาศความคึกคักเต็มพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือในวันสุดท้ายของปี 2568 หลังนักท่องเที่ยวกว่า 2,000 คน แห่กันขึ้นภูเพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็นสบาย ชมความงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมยอดเขา พร้อมต้อนรับปีใหม่ 2569 ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์
สิ่งที่ทำให้บรรยากาศในวันนี้พิเศษยิ่งขึ้น คือนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ประกาศให้ เข้าฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม ถึง 5 วันตั้งระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 ซึ่งวันนี้ เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศฟรีในโอกาสพิเศษนี้
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของทะเลหมอกที่ลอยปกคลุมไปทั่วบริเวณยอดภูเรือ ประกอบกับอากาศหนาวเย็นสบาย สร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อนและความสุขให้กับผู้ที่มาเยือน หลายคนเลือกที่จะตั้งแคมป์ค้างคืนเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันปีใหม่ และสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
อุทยานแห่งชาติภูเรือจึงกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมสำหรับการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติและต้องการสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นอันแสนประทับใจ ท่ามกลางภูเขาและทะเลหมอกที่สวยงามของจังหวัดเลย
สำหรับผู้ที่สนใจ: ตรวจสอบข้อมูลการเข้าชมและเงื่อนไขการเข้าพักค้างคืนได้ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดินทาง