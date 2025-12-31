เช้านี้คุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 23 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ลำพูน พิษณุโลก อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชลบุรี หนองคาย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ยโสธร และ นครราชสีมา
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 6.2 - 49.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.9 - 58.2 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.6 - 56.2 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.4 - 37.8 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11.2 - 26.8 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 41 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 26.7 - 56.6 มคก./ลบ.ม.