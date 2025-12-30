ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอความร่วมมือ ปชช.ใช้สติรับมูลข่าวสาร หลังมีถ้อยแถลงร่วมไทย–กัมพูชา

พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ขอเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยว่า ภายหลังจากที่ฝ่ายไทยและกัมพูชาได้มีถ้อยแถลงร่วมฯ และดำเนินการตามกรอบความตกลงร่วมกันนั้น รัฐบาลและกองทัพไทย ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอเรียนให้ประชาชนเข้าใจว่า การหยุดยิงและการลดระดับความตึงเครียดตามถ้อยแถลงร่วม มิได้หมายถึงการหยุดเตรียมพร้อมตามหลักสากล ทุกกองทัพในโลก ยังคงรักษาความพร้อมอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศตนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หากมีการละเมิดข้อตกลง หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ในขณะเดียวกัน ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอแจ้งเตือนว่า ในห้วงเวลานี้ พบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวลือ และการตั้งคำถามบางลักษณะในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจมุ่งสร้างความตื่นตระหนก ความโกรธ หรือความไม่ไว้วางใจระหว่างคนไทยด้วยกันเอง ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอเน้นย้ำว่า ความกลัวและความแตกแยก คือ เป้าหมายของสงครามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมิใช่ผลประโยชน์ของประเทศไทย
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ดังนี้
• ขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ
• ขอให้แยกแยะระหว่างการตั้งคำถามเพื่อความเข้าใจ กับการกล่าวโทษโดยใช้อารมณ์
• สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ แต่ควรหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประเทศ
• ขออย่าได้หลงเชื่อ หรือขยายข่าวที่ก่อให้เกิดความกลัว ความเกลียดชัง หรือความแตกแยก
ในสังคม
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอเรียนย้ำว่า หลังจากมีถ้อยแถลงร่วมฯ เกิดขึ้น มิได้หมายถึงว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอ แต่เป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยต้องใช้สติ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจกัน ประเทศไทยจะยืนหยัดได้อย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยความเป็นเอกภาพของประชาชน การดำเนินการอย่างมีวุฒิภาวะ และการยึดมั่นในหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล
ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันดูแลความมั่นคงของชาติ และขอความร่วมมือ ให้ติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการเป็นหลัก
ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา
วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 2130