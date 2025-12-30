"ชูวิทย์"แจงปมคนเข้าใจผิดส่งลูกสาวลงสมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย ย้ำคนละคนกับ“ชูวิทย์ กุ่ย”อย่าสับสน

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ เฟซบุ๊ก ระบุว่า เรื่องการเมืองควรเรียนรู้ให้ดี
มีหลายคนเข้าใจผิดว่า ที่ผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคส้ม เพราะส่งลูกสาวไปลงสมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย
ผมชื่อ “ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์“
ลูกสาวผมชื่อ ต๊ะ ตระการตา กมลวิศิษฎ์ ไม่เคยยุ่งเกี่ยวการเมืองใดๆ
ส่วนคุณ “ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ” หรือ “ชูวิทย์ กุ่ย“
อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย ย้ายไปพรรคภูมิใจไทยแล้ว และส่งลูกสาวลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย
เป็นคนละคนกันครับ แต่ชื่อ “ชูวิทย์” เหมือนกัน
แม้จะลบโพสต์ไปแล้ว แต่ผมก็ต้องขอชี้แจง เพราะจะทำให้สังคมสับสน
ผมไม่ได้ด่าส้มเพราะอคติ แต่เพื่อให้ “ทันการเมืองเก่า“
หากเปิดใจ จะเข้าใจด้อมส้มแก่ (แต่หัวใจยังหนุ่ม)
แต่หากยังอยากด่าผมก็มาหาผมได้ตลอด บ้านผมอยู่แถวสุขุมวิท 24 คนรู้จักกันทั้งซอย
ส่วน ชูวิทย์ กุ่ย ผมไม่ได้รู้จักท่าน ทราบว่าบ้านอยู่อุบลราชธานี
ไปให้ถูกบ้าน ด่าให้ถูกคน