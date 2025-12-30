ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ จชต.ติดตามงานความมั่นคง กำชับเพิ่มมาตรการ รปภ.เชิงรุกตลอดช่วงปีใหม่

วันนี้ (30 ธ.ค.) เวลา 12.30 น. พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานและประชุมหารือข้อราชการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ณ ห้องประชุม สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล ร.15 จังหวัดปัตตานี โดยมี พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตรี ชาคริต อุจะรัตน รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตำรวจโท ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมฯ
พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ภายใต้แผนขับเคลื่อนการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2569 โดยดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุรุนแรง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัย รวมถึงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการบูรณาการด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันการกลับมาก่อเหตุซ้ำ ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้วางแผนรักษาความปลอดภัยเชิงรุก ด้วยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และทำพื้นที่ให้ปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
โดยที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรยายสรุปแนวโน้มสถานการณ์ ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ แผนการปฏิบัติ และความคืบหน้าคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงภารกิจด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายทหาร หน่วยราชการ และภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาเป็นไปอย่างมีเอกภาพ พร้อมกำชับให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก ควบคู่กับการเสริมระบบเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ รวมทั้งกำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ พร้อมเปิดแผนยุทธการในเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจหลัก โดยบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทำพื้นที่ให้ปลอดภัย และจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน