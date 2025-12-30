"จินนี่"ผิดหวังคนดังไม่ให้เกียรติผู้อื่นย้ำไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่คือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ บุตรสาวของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โพสต์อินสตาแกรมระบุว่า"จากกรณีคอมเมนต์ที่เกิดขึ้น ดิฉันรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างยิ่ง ที่ในสังคมปัจจุบันยังมีชุดความคิดและการกระทำที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อมาจากบุคคลสาธารณะซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของคนจำนวนมาก
ดิฉันเข้าใจและยอมรับว่า การทำงานทางการเมือง ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งในแง่บวกและลบ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความคิดเห็นทางการเมือง หากแต่เป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
วันนี้ดิฉันขอให้ความผิดพลาดนี้ เป็นกรณีศึกษา และขอออกมาพูด เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของทั้งตนเองและผู้หญิงทุกคน และเพื่อยืนยันว่า การสื่อสารที่ละเมิดและคุกคามทางเพศเช่นนี้ ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องปกติในสังคม ดิฉันขอขอบพระคุณทุกข้อความ ทุกกำลังใจ ที่ส่งมา และขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข กินอิ่ม นอนหลับ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีใหม่นี้และปีต่อๆ ไป จะไม่มีใคร ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัว หน้าที่ หรืออาชีพใด ต้องเผชิญกับการกระทำ หรือถ้อยคำที่ทำให้รู้สึกอับอายแบบนี้อีก"