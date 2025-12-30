ไทยสร้างไทยเปิดตัว 33 ขุนพล กทม. ขออาสาเป็นทางเลือกหลักเพื่อ "Restart Thailand"

เพจไทยสร้างไทย โพสต์ระบุว่า เปิดตัว 33 ขุนพล กทม. "ไทยสร้างไทย" ประกาศภารกิจ Restart Thailand บัตรพรรคกา "เบอร์ 48" - บัตรเขต "เช็คเบอร์ด้านล่าง"
ทำไมต้อง “ไทยสร้างไทย” ?
ในวันที่ประเทศถดถอย เราขออาสาเป็นทางเลือกหลัก เพื่อ "Restart Thailand สร้างไทยทันโลก" ด้วย 3 จุดแข็งที่การันตีคุณภาพ
1. ไม่โกง ยึดมั่นความโปร่งใส ปราบปรามคอร์รัปชันจริงจัง
2. มีประสบการณ์ นำโดย "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" ผู้มีผลงานประจักษ์ (30 บาทรักษาทุกโรค, กู้วิกฤตสึนามิ)
3. ทำงานสำเร็จ ผสมผสาน "รุ่นเก๋า" มากประสบการณ์ กับ "รุ่นใหม่" ไอเดียสร้างสรรค์
เช็คเบอร์ผู้สมัคร สส. กทม. ทั้ง 33 เขต
(เลือกคนให้ดูเบอร์เขต - เลือกพรรคไทยสร้างไทย กาเบอร์ 48)
เขต 1 ดร.พิเชษฐ์ ไทยนิยม (11)
เขต 2 ดร.ภูเชษฐ์ เผดิมปราชญ์ (8)
เขต 3 นายปรีชา บุดดีจีน (4)
เขต 4 นายรุจิระ อัคราพิริยพงศ์ (8)
เขต 5 นายปฏิวัติ ตรองจิตต์ (1)
เขต 6 พลตรี ดนัย ดิษาภิรมย์ (9)
เขต 7 นางสาวชลิดา สุวรรณโชติ (5)
เขต 8 นายจักร์กวินทร์ ภู่สวาสดิ์ (9)
เขต 9 นางสาววรินทร์ลดา วงศ์ศรีรัฐ (2)
เขต 10 นายไกรศักดิ์ เสาเวียง (14)
เขต 11 นางวันเพ็ญ รัตน์นิธิพงศ์ (5)
เขต 12 นางสาวศิริวรรณ พงษ์พานิชย์ (7)
เขต 13 นางสาวทิฆัมพร อัศวสิรินิมิต (14)
เขต 14 นายฐีรทรัพย์ อภิญญาภรณ์ (9)
เขต 15 นายสุวัจชัย พิมพ์สุภาพร (12)
เขต 16 ดร.ฤทธี กิจพิพิธ (12)
เขต 17 นายมังกร ศิริศรีโพธิ์ (5)
เขต 18 นางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ (11)
เขต 19 นายวรวิทย์ พงษ์ประเทศ (2)
เขต 20 ว่าทีร.ต.หญิง นุชนาฏ หุ่นอยู่ (6)
เขต 21 ว่าที่ร้อยเอก วีรพล วงษ์มะเชาะ (15)
เขต 22 นายอรรถเวช กองนักวงษ์ (1)
เขต 23 นายภูวพัฒน์ ชนะสกล (6)
เขต 24 นางสาวสุภาภรณ์ ไชยโคตร (10)
เขต 25 ดร.อมรศักดิ์ สินเหลือ (5)
เขต 26 นายธวัชชัย ทองสิมา (4)
เขต 27 นายเบสท์ วงศ์ไพโรจน์กุล (8)
เขต 28 นางสาวณฤษร พฤฒิวโรดม (8)
เขต 29 นายพีร์ โรจนดารา (7)
เขต 30 ดร.พิชชาภา ทองดียิ่ง (5)
เขต 31 พลตรี เกียรติคุณ ขำศิริ (11)
เขต 32 นายแทนรัก ศาตะมาน (7)
เขต 33 นายอมรเทพ หวังแก้ว (3)