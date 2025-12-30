xs
กทม.ตรวจความพร้อม“เอ็มควอเทียร์”ปรับรูปแบบจัดงานฉลองปีใหม่ 2569 ลดผลกระทบ ปชช.

วันนี้ (30 ธ.ค.) พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัด กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมมาตรการด้านความปลอดภัย ในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ณ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังมีข้อห่วงใยจากประชาชนเรื่องผลกระทบด้านเสียงและสิ่งแวดล้อมในย่านที่พักอาศัยหนาแน่น โดยสำนักงานเขตวัฒนาได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ เพื่อปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับบริบทเมือง โดยปรับรูปแบบการจัดงาน ภายใต้แนวคิด “A New Dimension of Urban Celebration” พร้อม 3 มาตรการหลัก

- ปรับลดขนาดพลุ ให้เหมาะสมกับพื้นที่เมือง
- ใช้พลุชนิดพิเศษ เสียงเบา ควันน้อย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมทิศทางและการติดตั้ง มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเฝ้าระวังตลอดงาน

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตวัฒนาแล้ว โดย กทม.ย้ำการเฉลิมฉลองสามารถเกิดขึ้นได้อย่างสวยงาม ควบคู่กับความสงบ ความปลอดภัย และการเคารพสิทธิของประชาชนในพื้นที่