บช.น.แจ้งปิดจราจรชั่วคราว 6 เส้นทาง “งานเคานท์ดาวน์ Central World 2026”

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว เพื่อจัดงาน “เคานท์ดาวน์ Central World 2026” ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 05.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2569 โดยห้ามรถทุกชนิดสัญจร 6 เส้นทางต่อไปนี้
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. (31 ธ.ค. 68) – 05.00 น. (1 ม.ค. 69)
• ถนนราชดำริ (แยกประตูน้ำ – แยกราชประสงค์)
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. (31 ธ.ค. 68) – 02.00 น. (1 ม.ค. 69)
• ถนนราชดำริ (แยกราชประสงค์ – ปากซอยมหาดเล็กหลวง 1)
• ถนนพระรามที่ 1 (แยกเฉลิมเผ่า – แยกราชประสงค์)
• ถนนเพลินจิต (แยกราชประสงค์ – แยกชิดลม)
• ถนนราชปรารภ (แยกนิคมมักกะสัน – แยกประตูน้ำ)
• ถนนเพชรบุรี (แยกชิดลม – แยกประตูน้ำ)
ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร และผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน เตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สามารถแจ้งสายด่วน 191 หรือสอบถามเส้นทางและสภาพการจราจรได้ที่สายด่วน 1197