ราคาทองคำครั้งที่ 21 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 66,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.10 น. ครั้งที่ 21 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,200.00  บาท รับซื้อบาทละ 65,100.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,793.28 บาท