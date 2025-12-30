ไทยสร้างไทยเรียกร้อง"โดม ปกรณ์ ลัม"ขอโทษต่อการกระทำอย่างจริงใจ ปมคอมเมนต์คุกคามทางเพศ “จินนี่”

นางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ หรือ “ทนายน้ำมนต์” ทนายความและผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย ขอเป็นตัวแทนกลุ่มผู้สมัคร สส. หญิง ของพรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงประณามและเรียกร้องความรับผิดชอบต่อพระเอกคนดัง “โดม ปกรณ์ ลัม” ที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ภาพของ “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ”
ในลักษณะที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศอย่างรุนแรง ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่สามารถมองข้ามได้ แต่เป็นประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีและความเคารพที่มนุษย์พึงมีต่อกัน
“ในฐานะที่ดิฉันเป็นลูกผู้หญิง ที่เคยชื่นชมคุณโดม ในบทบาทของการแสดงเป็นพระเอก
และดิฉันเคยคิดว่าคุณโดมจะเป็นพระเอกตัวจริง
ที่มีวุฒิภาวะและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม”
ในนามของผู้สมัคร สส. หญิงทุกคน
พร้อม “คณะทำงานปกป้องและส่งเสริมความเท่าเทียมสตรี และบุคคลหลากหลายทางเพศ ของพรรคไทยสร้างไทย” ดิฉันขอประณามการกระทำดังกล่าว และเรียกร้องให้พระเอกคนดังออกมาแสดงความรับผิดชอบ และขอโทษต่อการกระทำของตนเองอย่างจริงใจ
ไม่เพียงแต่การขอโทษต่อคุณจินนี่
แต่ต้องขอโทษและรับผิดชอบต่อสังคม
ในเวลาที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงสำคัญ
ของการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศ
และทุกฝ่ายต่างพยายามร่วมกันขับเคลื่อน
กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ
เพื่อสร้างมาตรฐานสังคมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทุกคน ทุกเพศ
แต่เรากลับต้องมาเผชิญกับสถานการณ์
ที่ทำให้ต้องเกิดกระแสการปกป้องสิทธิของผู้หญิง
ซึ่งความจริงแล้ว ไม่ควรจะมีใครต้องมาพบเจอการกระทำในลักษณะ การคุกคามทางเพศเยี่ยงนี้ กับคนทำงานการเมืองอย่างคุณจินนี่
ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยงานพรรค
และขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อ “ช่วยคนตัวเล็ก”
ให้มีโอกาสทัดเทียมในสังคมไทยอย่างเต็มความสามารถ
“โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มีอาการเจ็บป่วย แต่ก็ยังทำงานทุ่มเทให้พรรคอย่างเต็มที่
คุณจินนี่ และพี่ชายอีก 2 คน
ก็มาช่วยทำงานอย่างแข็งขัน ในวันสมัคร สส. คุณหญิงสุดารัตน์ไม่สามารถไปได้
คุณจินนี่ก็ไปให้กำลังใจกับผู้สมัครทุกคน แทนคุณแม่”
แล้วคนที่ตั้งใจดีต่อบ้านเมือง ต่อพรรคไทยสร้างไทยอย่างคุณจินนี่ ไปทำความผิดอะไร ที่คุณโดมมาทำกับเธอแบบนี้
คุณโดมก็มีคุณแม่ มีญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิง
พวกเราในพรรคไทยสร้างไทย
ขอให้แยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการชื่นชมกับการคุกคาม ซึ่งในกรณีนี้เห็นได้ชัดว่า
เป็นการแสดงออกที่ไร้วุฒิภาวะ และเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างชัดเจน
พรรคไทยสร้างไทยยืนยันว่า การปกป้องสิทธิและความเท่าเทียมของสตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ คือพันธกิจที่สำคัญยิ่ง และไม่ใช่เพียงประเด็นเพื่อการหาเสียงทางการเมือง
แต่คือการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
สุดท้ายนี้ ในนามของทีมไทยสร้างไทย
ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
ที่รับไม่ได้กับการกระทำดังกล่าว
และออกมาส่งเสียงปกป้องคุณจินนี่
ขอกราบขอบพระคุณจากหัวใจ
พวกเราในฐานะคณะทำงานปกป้องและส่งเสริม
ความเท่าเทียมสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศของพรรคไทยสร้างไทย จึงขอทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้หญิง
และผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกคนในสังคมไทย ไม่ให้ถูกคุกคามเช่นนี้อีกต่อไป