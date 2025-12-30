ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบประกันสังคม เยียวยานายจ้าง–ผู้ประกันตนประสบอุทกภัย 9 จังหวัดภาคใต้

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การลดหย่อนการออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรงในภาคใต้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2568 ถึงพฤษภาคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ลดอัตราเงินสมทบจากเดิมฝ่ายละ ร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละ ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
2.ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดเงินสมทบจากเดิม เดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 283 บาท เพื่อช่วยลดภาระ ฟื้นฟูเศรษฐกิจพื้นที่