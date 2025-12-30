ยกเว้นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ 31 ธ.ค.68 – 4 ม.ค.69

กรมอุทยานฯ ได้ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ รวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ) โดยกำหนดยกเว้นค่าบริการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ การเข้าชมแต่ละพื้นที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ ตามขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยและไม่กระทบสิ่งแวดล้อม