ราคาทองคำครั้งที่ 12 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 66,050 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.18 น. ครั้งที่ 12 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,250.00  บาท รับซื้อบาทละ 65,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,853.92 บาท