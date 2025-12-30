ทภ.1 โพสต์ส่งกำลังใจให้"พลทหารนิธิกร"ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุปะทะบ้านหนองจาน

เพจกองทัพภาคที่ 1 โพสต์ส่งกำลังใจให้ พลทหารนิธิกร สมทุม (น้องโตเกียว) สังกัด ร.2 พัน.1 รอ. จากเหตุปะทะในพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อ26 ธ.ค.68 ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส และได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาเรียบร้อยแล้ว
ปัจจับัน (30 ธ.ค.68) อาการโดยรวมทรงตัว แผลผ่าตัดเรียบร้อย ไม่มีเลือดออกผิดปกติ การตอบสนองทางระบบประสาทดี สัญญาณชีพคงที่ ไม่มีอาการติดเชื้อ อยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ทหาร ร่างกายกำลังค่อย ๆ ฟื้นตัวตามลำดับ ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาขอให้ พลทหาร นิธิกร ฟื้นตัวโดยเร็วและกลับมาแข็งแรงอีกครั้งในเร็ววัน
ขอส่งกำลังใจให้ทหารที่ได้รับบาดเจ็บทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ให้แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นปกติโดยเร็ว
ทั้งนี้ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ได้ทุ่มเท ดูแลกำลังพลทหารกล้าที่ได้รับบาดเจ็บทุกนาย อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ผ่านช่วงเวลานี้ไปอย่างปลอดภัย