"ไทยสร้างไทย”ยันดำเนินคดี “โดม-ปกรณ์”โพสต์คุกคามทางเพศ“จินนี่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




นายภัชริ นิจสิริภัช กรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ทางผู้เสียหายตัดสินใจดำเนินคดีกับดาราดัง

ทีมทนายพร้อมแจ้งเอาผิด พรบ.คอม และ คุกคามทางเพศ”