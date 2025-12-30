"หมอวรงค์"ชี้ไทยต้องยกเลิก MOU43 และ MOU44 หวั่นสร้างปัญหาพื้นที่ทางทะเลตามมา

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยกเลิก MOU43 และ MOU44
ทราบว่าพี่น้องทหารไทยเรา ต้องเสียขาที่11 จากการเหยียบทุ่นระเบิด เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2568) ที่บริเวณ เขาสัตตะโสม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งขาที่10 ก็บริเวณเดียวกัน เมื่อวันที่ 27ธ.ค.ก่อนเวลาหยุดยิงเล็กน้อย
ความรู้สึกผม ทราบข่าวแล้วเศร้าใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้น ยิ่งช่วงบรรยากาศปีใหม่หลังการลงนาม พี่น้องทหารไม่ควรมีการสูญเสียแล้ว เขาควรได้มีโอกาสเฉลิมฉลอง ประกอบกับเมื่อวานก็มีข่าวโดรนของเขมรจำนวน 250 ลำเขามาก่อกวน
ยิ่งได้ข่าวท่าทีของฮุนเซน แสดงออกไม่ยอมรับการยึดครองโดยใช้กำลัง และเร่งให้มีการประชุม JBC ตามMOU43 ในเดือนมกราคม 2569 หลังปีใหม่นี้เลย ทั้งๆที่พี่น้องทหารเรา ผลักดันเขมรออกจากแนวหน้าผา เพื่อเอาพื้นที่ของไทยคืน
พวกเราพรรคไทยภักดี ไม่มีความไว้วางใจกับคำว่าสันติภาพของเขมร ที่สำคัญยิ่งเป็นการยืนยันว่า MOU43 ซึ่งเขมรถือแผนที่1ต่อ2แสนที่ลากผิด เราต้องยกเลิก และยกเลิกพร้อมกับMOU44 ที่จะสร้างปัญหาพื้นที่ทางทะเลตามมา