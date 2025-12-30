ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิ 5 องศาฯ เที่ยววันเดียวเกือบ 15,000 คน

เพจอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โพสต์ระบุว่า เที่ยวดอยอินทนนท์วันเดียว เกือบทะลุ 15,000 คน ยอดดอยยังคงหนาวจัดเลขตัวเดียว อุณหภูมิต่ำสุด 5 องศา
30 ธ.ค. 2568 เวลา 07.00 น. | เช้าวันนี้ มีรายงานบรรยากาศดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้
ยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมิต่ำสุด 5°C
กิ่วแม่ปาน อุณหภูมิต่ำสุด 6°C
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31 บ้านขุนกลาง) อุณหภูมิต่ำสุด 6°C
สภาพอากาศบนยอดดอยอินทนนท์ เช้านี้อยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวจัด มีสภาพอากาศเปิด แสงแรกสวยงาม ส่วนคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก การขับขี่รถบนยอดดอยโปรดใช้ความระมัดระวัง
สถิติการเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เฉพาะเมื่อวานนี้ (วันที่ 29 ธ.ค. 2568) มีจำนวนทั้งสิ้น 14,514 คน โดยแยกเป็น
-คนไทย จำนวน 11,877 คน
- ชาวต่างประเทศ จำนวน 2,637 คน
- ยานพาหนะ จำนวน 3,769 คัน