"เทพไท"เฉลยสาเหตุทำไมทุกพรรคอยากได้เลขตัวเดียว

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก “เทพไท – คุยการเมือง” ระบุว่า เฉลย!!! ทำไมทุกพรรค อยากได้เลขตัวเดียว
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2568 มีการเปิดรับสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ หรือกปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งมีพรรคการเมืองต่างๆไปสมัคร และยื่นรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ หวังจะจับสลากเพื่อต้องการให้ได้หมายเลขประจำพรรคเป็นเลขตัวเดียว หรือเป็นเลขที่จำได้ง่าย เหตุผลก็คือ ถ้าได้เลขตัวเดียว นอกจากจะโฆษณาหาเสียงได้ง่ายแล้ว ประชาชนสามารถที่จำเลขนั้นได้ และเมื่อเป็นเลขตัวเดียว จะมีคะแนนฟรี หรือคะแนนเพิ่มจากการกากบาทลงคะแนนของประชาชนที่ผิดพลาด เพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 แสนคะแนน
จากผลการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 พบว่าพรรคการเมืองที่ได้เลขประจำพรรคเป็นเลขตัวเดียว เบอร์1ถึงเบอร์6 มี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคละ1คน เช่น พรรคใหม่ เบอร์1 พรรคประชาธิปไตยใหม่ เบอร์2 พรรคเป็นธรรม เบอร์3 พรรคท้องที่ไทย เบอร์4 พรรคพลังสังคมใหม่ เบอร์5 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เบอร์6 ซึ่งทั้ง6พรรคมีคะแนนคำนวณแล้วปัดเศษแล้ว ทำให้มีส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ พรรคละ1คน ซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก
ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ทุกพรรคก็หวังจะได้เลขตัวเดียวเป็นเลขประจำพรรค อย่างน้อยก็มีคะแนนฟรีๆเพิ่มขึ้นมา พรรคละ2-3 แสนคะแนน ตามที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี 2566
ดังนั้นจะเห็นว่า มีพรรคการเมืองในครั้งนี้ ที่จับได้เลขตัวเดียวเหมือนกับการเลือกตั้งปี 2566 ซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีของพรรคเหล่านั้น เช่น พรรคใหม่ ครั้งนี้จับได้เบอร์3 พรรคประชาธิปไตยใหม่ จับได้เบอร์8 พรรคเป็นธรรมหรือปัจจุบันแยกตัวออกมาเป็นพรรคพลวัต จับได้เบอร์7
ซึ่งการเลือกตั้งปี 2569 มีพรรคการเมืองที่ได้เบอร์1ถึงเบอร์ 10 ซึ่งจะต้องจับตาดูว่า ผลการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จะมีสิ่งมหัศจรรย์ทำให้พรรคการเมืองที่ได้หมายเลข1ถึง10 จะมีส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์กี่คน ยกเว้นพรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข6 และพรรคเพื่อไทย หมายเลข9 ซึ่งเป็นพรรคที่มีฐานเสียงพอที่จะได้ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่ออยู่แล้ว
แต่นอกจากนั้น เป็นพรรคเล็ก เช่นเบอร์1 พรรคไทยทรัพย์ทวี เบอร์2พรรคเพื่อชาติไทย เบอร์3พรรคใหม่ เบอร์4พรรคมิติใหม่ เบอร์5พรรครวมใจไทย เบอร์7พรรคพลวัต เบอร์8พรรคประชาธิปไตยใหม่ และเบอร์ 10 พรรคทางเลือกใหม่
จากนี้ไปจะต้องจับตามองดูว่า ผลการเลือกตั้งส.ส.ทั้งระบบเขต และระบบบัญชีรายชื่อในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จะมีพรรคการเมืองใดบ้าง ที่ได้เบอร์1 ถึง 10 มีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งถ้ามีจริงถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมาก ซึ่งเหตุผลที่พรรคการเมืองเหล่านี้ได้คะแนนฟรีๆ ก็น่าจะมาจากการเลือกตั้งส.ส.ระบบเขต ที่มีผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นเบอร์เลขตัวเดียว เมื่อมีการซื้อเสียงกัน ทำให้ประชาชนเลือกเบอร์ที่ซื้อเสียง
ในขณะเดียวกันก็เกรงว่าจะสร้างความสับสนในการเลือก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ จึงใช้วิธีการกาเบอร์เดียวทั้ง 2 บัตร จึงทำให้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคที่ได้หมายเลขตัวเดียว ได้รับอานิสงส์นี้ไปด้วย ซึ่งรวมเป็นคะแนนประมาณ 1,000,000 คะแนน ซึ่งเป็นเรื่องที่กกต. และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง น่าจะนำเรื่องนี้ไปศึกษาวิจัย และนำไปขบคิดว่า จะแก้ไขและป้องกันปัญหานี้อย่างไร