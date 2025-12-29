"อนุทิน" ระบุเตรียมสร้างกำแพง -รั้ว หากกลับมาเป็นรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการเดินทางลงพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 ที่จ.สุรินทร์ ว่า ขณะนี้เราได้มีการลงนามในถ้อยแถลงหยุดยิง และสถานการณ์ยังไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ก็อาจจะมีรายงานเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นภัยต่อประเทศ
เมื่อถามว่าการลงพื้นที่วันนี้ได้ให้กำลังใจทหารอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนรู้สึกเห็นใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ และเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต่างก็ซาบซึ้งและขอบคุณทหารทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดน และจากที่ตนไปลงพื้นที่ตรงนั้นก็เห็นเป็นเหมือนลูกหลาน มีทั้งทหารเกณฑ์ ทหารอาสา และที่ตนได้พูดคุย ทุกคนมีขวัญและกำลังใจดีอยู่ แต่ก็อาจจะคิดถึงบ้านบ้าง ตนก็ได้ให้คำยืนยันโดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพของพวกเขา เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของเขา ที่ได้ทำหน้าที่รักษาดินแดน รักษาประเทศชาติ เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญ
เมื่อถามต่อว่าพรรคภูมิใจไทยได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นรัฐบาลครั้งหน้าจะพิจารณาในการสร้างรั้วและกำแพงตามแนวชายแดนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นนโยบายที่ได้นำเสนออยู่แล้ว เราจะสร้างทั้งกำแพง ทั้งรั้ว โดยกำแพงนั้นคือสิ่งปลูกสร้าง ส่วนรั้วคือความเข้มแข็งของกองทัพไทย ที่จะต้องมีความมั่นคง แข็งแกร่ง ไม้ให้ใครเข้ามาโจมตีหรือคุกคามได้ง่ายๆ
เมื่อถามอีกว่าในฐานะวิศวกรที่ได้ไปดูพื้นที่เนิน 350 มองว่าการสร้างกำแพงตรงนั้นสามารถทำได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราทำไปตามจุด ซึ่งทางกองทัพมาร์กจุดไว้หมดแล้ว และเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างก็ได้มีการจัดสรรโดยกองทัพเองอยู่แล้ว หากตรงไหนไม่พอ เขาก็จะมารับการสนับสนุน เพราะเป็นสิ่งที่เป็นฉันทานุมัติแล้วว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศ เราควรจะทำในจุดที่จำเป็นต้องทำ
เมื่อถามว่าในการเจรจากับกัมพูชาครั้งนี้มีความมั่นใจขนาดไหน เพราะประชาชนยังวิตกว่าจะมีการหยุดยิงได้จริงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราได้ดินแดนของเราที่ทางกองทัพเขาตั้งใจ มีเจตนารมณ์ที่จะต้องสถาปนาความมั่นคง สถาปนาอธิปไตยบนดินแดนนั้น เราก็ทำได้หมด
เมื่อถามต่อว่าเรายึดตามที่ยึดได้ล่าสุดใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าใช้คำว่ายึด เพราะนั่นเป็นดินแดนของเรา เรากลับไปสถาปนาอธิปไตยของเราให้เห็นว่าที่นี่เป็นแผ่นดินของประเทศไทย
เมื่อถามว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นปีใหม่หรือเป็นวันไหนของไหนเดือน ของปีไหน ถ้าอธิปไตยเราถูกคุกคาม แผ่นดินของเราถูกล่วงละเมิด เราก็ควรจะไปเอาคืนมา ซึ่งตอนนี้ทางกองทัพ ทั้งกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตำรวจ อาสาสมัคร ฝ่ายปกครอง เราก็ร่วมกัน ช่วยกัน สนับสนุนกัน เราก็นำแผ่นดินที่เป็นของคนไทยกลับคืนมา
เมื่อถามต่อว่าจากการลงพื้นที่ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ หลังจากได้เห็นด้วยตาตัวเองวันนี้ จะสามารถบูรณะได้หรือไม่ เพราะค่อนข้างจะเสียหายพอสมควร นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าไปเปรียบเทียบกัน เรื่องของการรักษาอธิปไตยเรารักษาบูรณภาพแห่งดินแดน เพราะฉะนั้นสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่มีความเสียหายเราก็ค่อยกลับมาบูรณะ ซึ่งตนได้คุยกับ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยืนยันว่าได้หารือกับกรมศิลปากร และคนที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่าบูรณะได้ แต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือเราเอาดินแดนทุกตารางนิ้วที่เราคิดว่าเสียไป เอากลับมาได้ครบ