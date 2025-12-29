CAAT คุมเข้มความปลอดภัย-เพิ่มความถี่ตรวจสอบอากาศยาน รองรับการเดินทางช่วงปีใหม่ 2569

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบอากาศยานและการปฏิบัติการบินในช่วงเทศกาลที่มีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น โดยฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน และฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้โดยสารที่ใช้บริการเดินทางทางอากาศ
CAAT ระบุว่า จากมาตรการเพิ่มเที่ยวบินและที่นั่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ส่งผลให้มีจำนวนเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงได้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ ณ ลานจอด (Ramp Inspection) เป็นกรณีพิเศษกับสายการบินของไทย โดยเป็นการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงานจริงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง เพื่อประเมินความพร้อมด้านความปลอดภัยในทุกมิติ
การตรวจสอบดังกล่าวครอบคลุมทั้งสภาพอากาศยาน สภาพห้องโดยสาร อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ติดตั้งในอากาศยาน ความพร้อมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ นักบินและลูกเรือ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในเขตสนามบินและเขตลานจอดอากาศยาน เช่น การให้บริการภาคพื้น และการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ CAAT รับรองหรือให้ความเห็นชอบ
กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องหรือประเด็นที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย CAAT จะมีคำสั่งให้สายการบินดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อให้การปฏิบัติการบินเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยการบินพลเรือนอย่างเคร่งครัดก่อนอนุญาตให้ทำการบิน
ทั้งนี้ การเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ Ramp Inspection ในช่วงเทศกาล CAAT ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสายการบิน เพื่อให้เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ สภาพอากาศยาน ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีความสำคัญ รวมถึงแผนสำรองกรณีอากาศยานขัดข้อง เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวจะมีปริมาณเที่ยวบินหนาแน่นกว่าช่วงเวลาปกติ
CAAT ย้ำว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากมาตรการตรวจสอบตามมาตรฐานที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลเชิงรุก อันจะช่วยคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถเดินทางในช่วงเทศกาลได้อย่างปลอดภัย มั่นคง และต่อเนื่อง