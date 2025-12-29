ธอส.ปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 68 กว่า 2.43 แสนล้าน กระตุ้นภาคอสังหาฯ ฟื้นตัว

นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวนกว่า 243,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายปี 2568 ที่ตั้งไว้ 241,780 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ ผลักดันภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และการจ้างงานฟื้นตัวขึ้น
โดยในปี 2568 นี้ ธอส. ได้เดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนในปี 2569 ธอส. พร้อมเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ในการช่วยเหลือลูกค้า และประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
นายมหัทธนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธอส. จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถบริหารจัดการผ่อนชำระเงินงวดได้ง่ายขึ้น โดยในปี 2569 ธอส. ออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มสาขาอาชีพ รวมถึงยกระดับการทำงานผ่านการขับเคลื่อน Digital Transformation เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเทคโนโลยี เสริมศักยภาพองค์กรในทุกมิติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้น และยังคงเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านต่อไป