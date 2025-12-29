นายกฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ "พลทหารธนพัฒน์" ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิบ้านหนองจาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ ทหารกล้าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา บริเวณพื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ซึ่งจัดที่วัดเชือกนอก ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม และ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ร่วมพิธีด้วย
นายอนุทิน แสดงความเสียใจ และให้กำลังใจครอบครัวพลทหารธนพัฒน์ จากนั้น นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีมอบธงชาติคลุมหีบศพ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึงเงินพระราชทาน เงินช่วยเหลือจากกองทัพบก และเงินสินไหมทดแทนจากกองทัพภาคที่ 1