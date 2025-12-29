ปีใหม่นี้วิ่งฟรี 7 วัน! มอเตอร์เวย์ 'M7-M9'

กรมทางหลวง เปิดให้ประชาชนใช้บริการมอเตอร์เวย์ M7 สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด และ M9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน - บางพลี และตอนพระประแดง - บางขุนเทียน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง รวม 7 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 5 มกราคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง ส่งเสริมการเดินทางกลับภูมิลำเนา การท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในช่วงวันหยุดยาว
นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้เตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางบนมอเตอร์เวย์อย่างรอบด้าน โดยจัดเตรียมจุดพักรถรวม 15 จุด ตลอดแนวเส้นทาง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในจุดพักรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบครัน ได้แก่ ห้องน้ำสะอาด พื้นที่จอดรถ และศาลาพักผ่อน เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย และลดความอ่อนล้าจากการเดินทาง รวมถึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
กรมทางหลวงขอส่งความปรารถนาดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 ขอให้ประชาชนทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างมีความสุข พร้อมขอความร่วมมือขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร สังเกตป้ายเตือนและป้ายแนะนำต่างๆ เพื่อการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย