การเดินทางช่วงปีใหม่ 3 วันแรก มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 3.7 ล้านคน

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยภาพรวมการเดินทางด้วยบระบบรางประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2568 (วันที่ 2 ของแผนอำนวยความสะดวกฯ เทศกาลปีใหม่ 2569 กระทรวงคมนาคม) มีปริมาณการเดินทางรวม 1,019,217 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการ 6.21%) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.): มีผู้ใช้บริการรวม 87,616 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการ 0.33%) โดยให้บริการรวม 209 ขบวน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 36,290 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 51,326 คน-เที่ยว (ขาออก 46,832 คน-เที่ยว / ขาเข้า 40,784 คน-เที่ยว) โดยเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ยอดใช้บริการระบบรางช่วงปีใหม่วันที่ 3 รวม 1.02 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าคาด
1. สายใต้: 27,569 คน-เที่ยว (ออก 14,250 คน-เที่ยว / เข้า 13,319 คน-เที่ยว)
2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ: 23,231 คน-เที่ยว (ออก 13,538 คน-เที่ยว / เข้า 9,693 คน-เที่ยว)
3. สายเหนือ: 17,159 คน-เที่ยว (ออก 8,988 คน-เที่ยว / เข้า 8,171 คน-เที่ยว)
4. สายแม่กลองและมหาชัย: 9,908 คน-เที่ยว (ออก 5,131 คน-เที่ยว / เข้า 4,777 คน-เที่ยว)
5. สายตะวันออก: 9,749 คน-เที่ยว (ออก 4,925 คน-เที่ยว / เข้า 4,824 คน-เที่ยว)
ทั้งนี้ การบริหารจัดการที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
ระบบรถไฟฟ้า: มีผู้ใช้บริการรวม 931,601 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียดจำนวนเที่ยววิ่งและการให้บริการ ดังนี้
- สายสีเขียว (BTS): 484,928 คน-เที่ยว ให้บริการรวม 1,102 เที่ยว (แบ่งเป็นสายสุขุมวิท 750 เที่ยว และสายสีลม 352 เที่ยว)
- สายสีน้ำเงิน (MRT): 262,083 คน-เที่ยว ให้บริการ 364 เที่ยว (เสริม 9 เที่ยว)
- แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL): 52,450 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการ 4.94%) ให้บริการ 174 เที่ยว
- สายสีชมพู: 38,515 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการ 17.93%) ให้บริการ 432 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 216 เที่ยว จำนวน 6,949 คน-เที่ยว)
- สายสีม่วง: 32,323 คน-เที่ยว ให้บริการ 232 เที่ยว
- สายสีเหลือง: 29,495 คน-เที่ยว ให้บริการ 216 เที่ยว
- สายสีแดง: 21,552 คน-เที่ยว ให้บริการ 294 เที่ยว (แบ่งเป็นเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-รังสิต 178 เที่ยว และตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
- สายสีทอง: 10,255 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการ 46.50%) ให้บริการ 229 เที่ยว เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2026 ณ ไอคอนสยาม
ภาพรวมการเดินทางสะสม 3 วันแรก (26-28 ธ.ค.) พบว่ามีประชาชนใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้น 3,785,096 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการ 4.62%) ซึ่งภาพรวมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สามารถบริหารจัดการได้ดี ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ด้านรถไฟฟ้าสายสีทองและสายสีชมพู มียอดผู้ใช้บริการพุ่งสูงกว่าคาดการณ์ เพื่อรับกระแส Count down
สำหรับแผนการอำนวยความสะดวกในวันนี้ (29 ธ.ค. 68) รฟท. ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนเพิ่มเติม จำนวน 2 ขบวน ได้แก่ สายเหนือ ขบวน 6 (เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 19.35 น. และ สายใต้ ขบวน 984 (กรุงเทพอภิวัฒน์-ยะลา) ออกเวลา 15.35 น. ส่วนระบบรถไฟฟ้าในวันนี้ไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง