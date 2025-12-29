OR จับมือพาณิชย์ ตรวจเข้มมาตรวัดหัวจ่าย สร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสอบรักษาความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขากรุงเทพ-วิภาวดี เซียร์ โดยมีนายอนุรักษ์ เมธาวีกุลชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหารสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ในฐานะกลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางและเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันในช่วงเทศกาลสำคัญ
ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน และ OR ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของกรมการค้าภายในในการดูแลความเป็นธรรมทางการค้า โดยเฉพาะการกำกับดูแลมาตรวัดหัวจ่ายน้ำมัน ราคา และการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีปริมาณการใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น การบูรณาการร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดูแลผู้บริโภค และสร้างมาตรฐานความเป็นธรรมทางการค้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
OR พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานการให้บริการ ความถูกต้องของปริมาณและคุณภาพน้ำมัน รวมถึงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยความมั่นใจ อุ่นใจ และได้รับการบริการที่เป็นธรรม โดยพีทีที สเตชั่น ยังมีหน่วยตรวจสอบมาตรฐานสถานีบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับทั้งสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสูงสุด
นอกจากนี้ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่ โดยปัจจุบันมีสถานีบริการที่ผ่านการรับรองหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน “ระดับสีเงิน (รักษามาตรฐานต่อเนื่อง 6 เดือน)” จำนวน 1,912 สถานี คิดเป็น ร้อยละ 86 ของสถานีบริการ พีทีที สเตชั่นทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นแบรนด์สถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมาตรฐานในระดับดังกล่าวจำนวนมากที่สุดในประเทศ และอยู่ระหว่างการการมุ่งสู่การรับรองระดับสูงสุด คือ “ระดับสีทอง” ที่ต้องรักษามาตรฐานต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี