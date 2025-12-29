xs
ปิดตลาดฯ วันนี้ หุ้นไทยลดลง 5.22 จุด มูลค่าซื้อขาย 23,709.17 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 5.22 จุด หรือ -0.41% ที่ระดับ 1,254.03 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 23,709.17 ล้านบาท