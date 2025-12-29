สมาชิก ปชน.รับรอง "เท่าพิภพ" ลงสมัคร สส. บางพลัด-บางกอกน้อย เตรียมสมัครพรุ่งนี้

พรรคประชาชน เปิดให้สมาชิกพรรคประชาชนจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ประชุมเพื่อจัดทำไพรแมรี่โหวตตามกฎหมาย เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร สส. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย แทนผู้สมัครเดิมที่โดนออกหมายจับ โดยผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับรอง นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส. ด้วยคะแนน 88-0 โดยหลังจากนี้จะนำรายชื่อส่งให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (30 ธันวาคม) นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน ผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และน.ส.พรรณิการ์ วานิช ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน จะนำผู้สมัครไปยื่นเอกสารการสมัคร สส. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย–ญี่ปุ่น ในเวลา 08.00 น. จากนั้นจะเดินทางไปหาเสียงที่ย่านบางขุนนนท์