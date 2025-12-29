มท.เปิดศูนย์อำนวยการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2569คุมเข้มความปลอดภัย 7 วันอันตราย

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเป็นอย่างยิ่ง และมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งและดำเนินการด่านชุมชน โดยเฉพาะในถนนสายรอง และถนนในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้ ได้กำหนดให้ทุกพื้นที่บูรณาการแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้กรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุมเข้มความปลอดภัยในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างจิตสำนึก 'ดื่มไม่ขับ' การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย การลดจุดเสี่ยงและจุดอันตรายในชุมชน ตลอดจนการปลูกฝังวินัยจราจรในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละร่วมทำงานบูรณาการ ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมของเส้นทาง สัญญาณจราจร ยานพาหนะ การบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารจัดการ รวมถึงการระดมความร่วมมือจากประชาชน เพื่อให้ทุกคนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย
ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2569 พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เพื่ออำนวยการ ติดตาม ประเมินผล และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด