"เท้ง" ขอบคุณสื่อตั้งฉายาสภา "รังหนอนสีเทา" แนะใช้แคมเปญ "ไม่มีสีเทา" เป็นวาระของทุกพรรคการเมือง

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงฉายาสภาผู้แทนราษฎร ที่สื่อมวลชนประจำรัฐสภาตั้ง สะท้อนบทบาทของสภาผู้แทนราษฎร ให้ฉายา "รังหนอนสีเทา" ว่า เป็นเสียงสะท้อนที่เห็นตามหน้าสื่อ แต่เห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวขณะนี้คือเครือข่ายทุนเทา ที่ไม่ได้ยึดแค่เพียงตลาดหลักทรัพย์ แต่เกี่ยวข้องกับคนในแวดวงทางการเมืองและบุคคลที่อยู่ในอำนาจ หากสภาผู้แทนราษฎร ศูนย์รวมอำนาจประชาชนชาวไทยถูกยึดด้วยเครือข่ายทุนเทา อาจจะทำให้ประเทศไทยถึงทางตัน แล้วยืนยันว่า แคมเปญ "ไม่มีสีเทา" อยากให้เป็นวาระของทุกพรรคการเมือง ไม่ใช่เพียงมีส้มไม่มีเทา
เมื่อถามว่า เห็นด้วยกับฉายานี้ที่สะท้อนภาพรวมการทำงานของ สส. หรือไม่ นายณัฐพงษ์ ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น เพียงแต่ขอบคุณที่ช่วยกันตั้งฉายานี้ ชี้เป็นสิทธิของทุกคนที่จะแสดงออกกับสภานี้ให้กับการเลือกตั้ง
ส่วนฉายาวาทะแห่งปี "เราเลือกคุณอนุทินมา ไม่ได้ให้มาบริหารประเทศ แต่ให้มายุบสภา" นายณัฐพงษ์ ระบุว่า พรรคประชาชนเซ็น MOA ด้วยเงื่อนไข 2 อย่าง คือ การยุบสภาและเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แม้เป็นไปตามคาดหวังตามข้อตกลง แต่อย่างน้อยคำถามประชามติ 1 ข้อ เดินหน้าพร้อมกับการเลือกตั้ง พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นชอบการออกเสียงประชามติ เพื่อเดินหน้าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึงเหตุการณ์แห่งปีที่พรรคประชาชนโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ว่า เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย และชี้แจงว่า สิ่งที่พรรคประชาชนตั้งใจ คือ การปลดล็อกข้อจำกัดในประเทศ และอย่างน้อยการเลือกตั้งครั้งหน้า ได้คำถามแรกในการทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้ง เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นกุญแจเปิดประตูหาทางออกให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง คงเป็นเหตุการณ์สำคัญแห่งปีในปีนี้จริงๆ