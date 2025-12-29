กกต.กทม.แจงผู้สมัครเปิดเพลงแนะนำตัว-ขายนโยบายพรรคได้ แต่ห้ามเต้นประกอบเพลง

ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผอ.กกต.กทม. กล่าวถึงการร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ว่า จนวันนี้มีเพียงการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามา มีการหาเสียงก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งไม่ถือเป็นความผิด เพราะกฎหมายเลือกตั้งสามารถให้หาเสียงแต่วันยุบสภาจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งได้ นอกจากนี้ กกต.ได้ให้ข้อมูลผู้สมัครและในวันรับสมัครก็ได้ชี้แจงผู้สมัครไปแล้ว ว่าสิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ อีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะ เท่าที่ดูไม่มีพื้นที่หรือเขตไหนเป็นที่น่าหนักใจ ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้สมัครเข้าใจกติกาเป็นอย่างดี
ผอ.กกต.กทม. กล่าวอีกว่า ในวันที่ 3 มกราคม 2569 ก็จะมีการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือหาเสียง เพื่อให้ความรู้อีกครั้งเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งโดยจะเน้น 2 เรื่อง คือ ลักษณะต้องห้ามวิธีการหาเสียงและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะจัดประชุมชี้แจงที่โรงแรมเซนทรา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการหาเสียงกรณียุบสภาผู้สมัคร สส. เขตจะสามารถใช้จ่ายในการหาเสียงได้ประมาณ 1.9 ล้านบาท
ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ ยังได้กล่าวเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.เขต ว่า ในการจัดทำป้ายหาเสียง ขออยากให้มีการติดตั้งกีดขวางการจราจร เพราะขณะนี้ประชาชนเริ่มร้องเรียนมาว่า รก และอาจจะบดบังทัศนียภาพ ส่วนการหาเสียงในสถานที่ราชการก็สามารถเข้าไปหาเสียงได้แต่อยากกระทำการเป็นการรบกวนเวลาทำงาน หรือเวลาเรียน เพราะจะก่อให้เกิดความรำคาญและการใช้เสียงในเวลาค่ำคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชน
"สำหรับผู้สมัคร สส.ที่เป็นนักร้องศิลปิน สามารถแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับตัวเองหรือนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อเป็นการแนะนำตัวได้ ต้องระมัดระวังเรื่องการจัดมหรสพและงานรื่นเริง เช่นมีเครื่องดนตรีเข้ามาประกอบ หรือมีนักร้องหางเครื่อง อาจเป็นการสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย ทั้งนี้สามารถเปิดเพลงบนรถแห่หาเสียงได้ ไม่สามารถเต้นหรือรำ หรือมีพริตตี้ไปด้วยได้ เพราะเข้าข่ายเป็นงานรื่นเริง"