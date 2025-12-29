เพลิงไหม้บ้านพักคนชราอินโดฯ คร่า 16 ชีวิต เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้ตาย

เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนชราในเมืองมานาโด เมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 16 ราย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตทั้งหมด
อาลัมชะฮ์ พี. ฮาซิบูวัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดสุลาเวสีเหนือ เปิดเผยในวันนี้ (29 ธ.ค.) ว่า เจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาบาลบายังการาเพื่อยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการ ก่อนประสานให้ครอบครัวมารับศพไปประกอบพิธีต่อไป
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่บ้านพักคนชรา ปันตี เวร์ดา ดาไม (Panti Werdha Damai) ในตำบลราโนมูอุต อำเภอปาอัลดูวา เมืองมานาโด เมื่อเวลาประมาณ 20.36 น. ของวันอาทิตย์ (28 ธ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น โดยรถดับเพลิง 3 คันจากเทศบาลเมืองมานาโดได้รุดไปยังที่เกิดเหตุ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 21.30 น.
หลังรับแจ้งเหตุ ตำรวจได้เข้าปิดกั้นพื้นที่และเร่งช่วยเหลือทันที โดยส่งตัวผู้รอดชีวิตไปยังโรงพยาบาลประจำเมืองมานาโดและโรงพยาบาลเปอร์มาตา บุนดา ส่วนผู้เสียชีวิตได้เคลื่อนย้ายออกไปดำเนินการตามขั้นตอน
ฮาซิบูวัน กล่าวเสริมว่า ทีมพิสูจน์หลักฐานเริ่มสืบสวนหาสาเหตุแล้ว โดยลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุและสอบปากคำพยาน เพื่อลำดับเหตุการณ์และหาสาเหตุเบื้องต้นของเพลิงไหม้ครั้งนี้