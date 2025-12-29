ส่งออกหนุนเศรษฐกิจเดือน พ.ย. 68 ขยายตัวต่อเนื่องเดือนที่ 17

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 68 ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกสินค้า ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน มีสัญญาณทรงตัวจากปีก่อนหน้า โดยปริมาณรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 15.4 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53.2 จากระดับ 51.9 ในเดือนก่อนหน้า รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ "คนละครึ่ง พลัส" และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 27,445.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น เดือนที่ 17 ที่ร้อยละ 7.1 ตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาดอินเดีย สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 64.6 37.9 และ 9.2 ตามลำดับ อย่างไรก็ดี ตลาดญี่ปุ่น และจีน ลดลงร้อยละ -8.9 และ -7.8 ตามลำดับ ส่วนเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน มีสัญญาณทรงตัวจากปีก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.9
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ อาทิ โครงการคนละครึ่งพลัส เที่ยวดีมีคืน และเติมเงินบัตรสวัสดิการฯ ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 56.8 จากระดับ 56.6 ในเดือนก่อนหน้า สำหรับยอดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2.91 ล้านคน ลดลงร้อยละ -7.5 ขณะที่การท่องเที่ยวภายในประเทศ มีจำนวน 23.1 ล้านคน เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป พ.ย.68 อยู่ที่ร้อยละ -0.49 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.66 สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 68 อยู่ที่ร้อยละ 65.2 ต่อ GDP ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ พ.ย.68 อยู่ในระดับสูง 274.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงทิศทางการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้ภาวะตึงตัวในตลาดการเงินโลกเริ่มผ่อนคลายลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากไทย-กัมพูชา ลงนามหยุดยิง ต้องรอข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนจากหลายหน่วยงาน ประเมินว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด จกาเหตุการณ์รุนแรงทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักอย่างมาก