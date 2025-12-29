โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "วีรบุรุษทหารกล้า" 14 นาย เป็นกรณีพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ วีรบุรุษทหารกล้า 14 นาย ผู้พลีชีพในสมรภูมิปกป้องอธิปไตย ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นกรณีพิเศษ
วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จำนวน 14 ราย ดังนี้
1.จ่าสิบเอก ธวัชชัย บุสภา เป็น พลตรี
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
2. จ่าสิบเอก ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย เป็น พลตรี
3. จ่าสิบเอก อโณทัย ป้องแก้ว เป็น พลตรี
4. จ่าสิบเอก อภิรมย์ ทรงพุฒิ เป็น พลตรี
ทั้ง 3 ราย ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
5. สิบเอก จิรายุ สิงห์อ้น เป็น พันตรี
6. สิบเอก นพพล บุญเลิศ เป็น พันตรี
7. สิบเอก กฤษฎา น้อยโคตร เป็น พันตรี
8. สิบเอก จิรายุส อินทุมาน เป็น พันตรี
ทั้ง 4 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
9. สิบเอก อัมรินทร์ ผาสุข เป็น พันตรี
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
10. สิบโท ศราวุฒิ นามสวัสดิ์ เป็น ร้อยเอก
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
11. พลทหารวรัญชิต ยวงสุวรรณ เป็น ร้อยตรี
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2568
12. พลทหารญาณพัฒน์ โคตรสาขา เป็น ร้อยตรี
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2568
13. พลทหารสิรวิชญ์ ภิญโญสุข เป็น ร้อยตรี
14. พลทหารธีรยุทธ กระจ่างทอง เป็น ร้อยตรี
ทั้ง 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568