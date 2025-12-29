9 วันมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักรแล้วเกือบ 9 แสนราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปตัวเลขผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร เป็นวันที่ 9 รวมมีผู้ขอลงทะเบียนแล้ว 688,951 คน โดยเป็นการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,460 คน ผู้ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 629,595 คน และลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร 56,896 คน
สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จะเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 สามารถยื่นขอลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง (1) ลงทะเบียนด้วยตัวเองยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องที่ ,สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตกรุงเทพมหานคร และสถานเอกอัครราชทูตในถิ่นที่ตนพำนัก (2) ยื่นลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และ (3) ยื่นลงทะเบียนทางออนไลน์
ผู้ขอลงเปลี่ยนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะต้องไปเลือกตั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น และการออกเสียงประชามติ กกต.จะเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2569 และจะต้องไปออกเสียงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันที่ถูกกำหนดให้มีการออกเสียงพร้อมกับการเลือกตั้ง สส.เป็นการทั่วไป